Семь обвиняемых в создании подпольного казино на юго-западе Москвы пойдут под суд Фото: Рамиль Галиев

Следственный комитет завершил расследование дела семи обвиняемых в организации подпольного казино на юго-западе Москвы. Фигуранты в возрасте от 22 до 57 лет отправятся под суд, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По данным следствия, с августа 2021 года по октябрь 2021 года обвиняемые в нежилом помещении организовали и проводили незаконные азартные игры. Злоумышленники установили столы для игры в покер, игральные карты и фишки. Попасть в подпольное казино можно было по SMS-рассылке в закрытых чатах или же по приглашению одного из игроков.

Преступную деятельность выявили и пресекли столичные полицейские. Правоохранители изъяли оборудование, денежные средства, электронные устройства и всю атрибутику. В ходе расследования специалисты провели судебные экспертизы, шесть обвиняемых признали вину. Кроме того, один из мужчин заключил досудебное соглашение и изобличил себя и трех своих сообщников. Уголовные дела в отношении фигурантов находятся в разных производствах.

Также выяснилось, что соучастники мошенническим способом оформили на одного из потерпевших договор купли-продажи квартиры и похитили более 8 миллионов рублей у покупателя недвижимости.

Уголовные дела в ближайшее время направят в суд.

Ранее KP.RU сообщал, что девять человек будут судить за организацию подпольного казино на юго-востоке Москвы. За время работы игорное заведение заработало более шести миллионов рублей.