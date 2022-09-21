Собянин: Для мобилизованных в Москве установили дополнительные меры материальной поддержки Фото: Олег ЗОЛОТО

21 сентября Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о частичной мобилизации в Вооруженные Силы. Правительство Москвы одобрило действия главы страны и ввело дополнительные меры поддержки для мобилизованных из столицы.

— Уже сегодня в боевых действиях с оружием в руках принимают участие несколько тысяч добровольцев из Москвы. Укомплектованы три батальона – «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова». Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей, — заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы добавил, что считает необходимым полностью распространить городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в столице в соответствии с Указом Президента.

Также Сергей Собянин напомнил, что Москва продолжает активную работу по восстановлению Донецка и Луганска.

Ранее KP.RU писал, что минобороны предложило выдавать земли в Подмосковье отличившимся участникам спецоперации.