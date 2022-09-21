Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за участие в несогласованных митингах Фото: "КП" Архив

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых акциях. В пресс-службе ведомства добавили, что в Интернете, в том числе и в соцсетях, появилась информация о проведении публичных мероприятий в столице. Они не согласованы с органами исполнительной власти.

Уточняется, что за призывы и участие в несогласованных митингах предусматривается административная и уголовная ответственность. Например, содеянное может быть классифицировано как административное правонарушение – статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ».

Кроме того, митингующих могут привлечь и к уголовной ответственности – статьи 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий», 207.3 УК РФ («Распространение ложной информации о ВС РФ»), 212 УК РФ («Массовые беспорядки»). Правонарушителям грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Собянин принял решение о дополнительных мерах материальной поддержки мобилизованных в Москве. Граждане, участвующие в СВО, и члены их семей получат выплаты от города. Напомним, утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.