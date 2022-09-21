Говырин: Президент ответил на все вопросы

В своем обращении о ходе специальной военной операции на Донбассе Путин дал полное обоснование действий российской стороны.

Наконец-то прозвучала правда о причине распада СССР, подчеркнул Путин: Запад не стесняясь хвастает своими усилиями по расколу Советского Союза, и нынешнюю тактику по расколу России на враждующие территории теперь также никто не скрывает.

Как отметил Алексей Говырин, СВО закончится успешным решением всех поставленных задач.

«Частичная мобилизация, которая стала одним из самых популярных запросов в поисковиках за последние несколько дней – это в первую очередь про собранность и сплочённость каждого жителя страны и вклад каждого в защиту своей Родины. От домохозяйки до тех кто на передовой. Не на словах, а на деле. Тысячи добровольцев уже отправились защищать Донбасс, помогает им и тыл, где люди, что называется, помогают, чем могут: отправляют гуманитарку, собирают средства на экипировку и прочее. Частичная мобилизация призвана укрепить эти процессы и ускорить нашу победу», – отмечает депутат.

Пока же Россия за 30 лет своей новой истории сумела показать, что более не допустит сценариев развала, которые мы уже прошли– уж слишком крепка историческая память нашего народа, отмечает Говырин. Россия более не допустит своего ослабления и прекрасно демонстрирует, что способна нанести ответный удар.

Решение о полной суверенности всех наших решений будет иметь и экономическое выражение: сегодня мы обеспечиваем новый вектор развития экономики, основанный на технологической независимости от западных технологий, уже через пять-десять лет это приведет к масштабной диверсификации и росту ВВП и экономики страны на благо всех ее граждан, подчеркивает Говырин.