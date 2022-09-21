В Прокуратуре заявили об ужесточении ответственности за призывы и участие в незаконных акциях в период мобилизации

Прокуратура Москвы предостерегает жителей столицы от призывов и участия в несогласованных массовых мероприятиях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура столицы предупредила москвичей об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых акциях. В ведомстве напомнили об уголовном и административном наказании, предусмотренном за незаконные действия. К ним могут быть причислены и рассылаемые в соцсетях приглашения присоединиться к несогласованным публичным мероприятиям.

«В сети Интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в публичных акциях в Москве и совершению иных противоправных деяний. Указанные массовые мероприятия с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласованы. Прокуратура Москвы предостерегает, что распространение подобных материалов через социальные сети, форумы, иные интернет-платформы, вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети интернет, в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству», - сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Представители ведомства подчеркнули, что призывы и участие в незаконных акциях могут квалифицироваться как административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), а также статьей 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»).

Кроме того, призывы и участие в несогласованных мероприятиях могут оказаться неправомерными действиями, попадающими под статью 151 Уголовного кодекса РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»), статью 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий»), статью 212 УК РФ («Массовые беспорядки»), за которые предусматривается наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.

«Разъясняем, что как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем, а также вовлечение в такие мероприятия несовершеннолетних влекут за собой установленную российским законодательством ответственность», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее Госдума во втором и третьем чтении одобрила законопроект о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен, а также на срок до 15 лет за мародерство в военное время. Кроме того, в Уголовный кодекс РФ вводятся такие понятия, как «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Наказание в виде лишения свободы предусмотрено за оставление части в период боевых действий и неисполнение приказа командира.