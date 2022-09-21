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Происшествия21 сентября 2022 12:42

В Москве пассажир такси признался полицейским о наличии при себе кокаина и был задержан

С собой у пассажира были 20 свертков из фольги с кокаином общей массой в 29,8 грамма, дома у него нашли еще 80 «порций» наркотика
Мила ГЕНЬ
Мужчина со свертками кокаина сам выдал себя полицейским, остановившем такси для проверки документов

Мужчина со свертками кокаина сам выдал себя полицейским, остановившем такси для проверки документов

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Москве на Космодамианской набережной сотрудники ГИБДД остановили такси для проверки документов у водителя. Пассажир при этом заметно нервничал. Полицейские спросили, есть ли у него при себе запрещенные вещества, на что тот признался, что есть, пишет «МВД Медиа».

На место вызвали следственно-оперативную группу, а также сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков. Мужчину задержали. У 29-летнего приезжего нашли 20 свертков из фольги с неизвестным веществом внутри. Экспертиза показала, что в них находился кокаин массой 29,8 г.

По месту проживания обнаружили еще 80 пакетиков с кокаином, масса которого, согласно заключению эксперта, составляет 120 г. Мужчина признался, что хранил наркотик для последующего сбыта.

Возбуждены уголовные дела о попытке сбыта наркотиков, а также их незаконном хранении. Задержанного заключили под стражу.

Ранее в Новой Москве задержали мужчину, который забирал из тайника 15 кг наркотиков, писал KP.RU.