В Москве пассажир такси признался полицейским о наличии при себе кокаина и был задержан

Мужчина со свертками кокаина сам выдал себя полицейским, остановившем такси для проверки документов Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Москве на Космодамианской набережной сотрудники ГИБДД остановили такси для проверки документов у водителя. Пассажир при этом заметно нервничал. Полицейские спросили, есть ли у него при себе запрещенные вещества, на что тот признался, что есть, пишет «МВД Медиа».

На место вызвали следственно-оперативную группу, а также сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков. Мужчину задержали. У 29-летнего приезжего нашли 20 свертков из фольги с неизвестным веществом внутри. Экспертиза показала, что в них находился кокаин массой 29,8 г.

По месту проживания обнаружили еще 80 пакетиков с кокаином, масса которого, согласно заключению эксперта, составляет 120 г. Мужчина признался, что хранил наркотик для последующего сбыта.

Возбуждены уголовные дела о попытке сбыта наркотиков, а также их незаконном хранении. Задержанного заключили под стражу.

Ранее в Новой Москве задержали мужчину, который забирал из тайника 15 кг наркотиков, писал KP.RU.