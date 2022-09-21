Уголовное дело возбудили в отношении водителя, напавшего на контролера «Московского паркинга» на улице Трофимова

Уголовное дело возбудили в отношении водителя, напавшего на контролера «Московского паркинга» Фото: Евгения ГУСЕВА

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя, который оскорбил и напал на контролера-ревизора «Московского паркинга» на улице Трофимова, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

«Лефортовским межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)», — сказано в сообщении.

По данным следствия, днем 19 сентября 2022 года водитель не давал инспектору зафиксировать номера его автомобиля, не желая получить штраф. В итоге агрессивный мужчина применил в отношении контролера физическую силу. В ближайшее время нарушителя доставят на допрос в подразделение столичного СК.

Ранее KP.RU сообщал, что водитель и пассажиры Daewoo Matiz напали на сотрудника «Московского паркинга». Один из мужчин несколько раз толкнул и обматерил контролера. На место ЧП вызвали полицию. В правоохранительные органы передали заявление, запись с регистратора и номера авто. Нападавшим грозит до 10 лет лишения свободы.