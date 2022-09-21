Стоимость билетов на «Аэроэкспресс» в Москве изменятся с 1 октября по нескольким тарифам

Тарифы на аэроэкспресс в Москве изменятся с 1 октября Фото: Алиса ТИТКО

Проезд на московских аэроэкспрессах, доставляющих пассажиров к столичным аэропортам, изменит цену с 1 октября 2022 года. Теперь обычный билет будет стоить до 500 рублей, о чём сообщает пресс-служба "Аэроэкспресс".

Так, без изменений останутся тарифы "Семейный", абонемент "Подписка" и проезд на экспресс-автобусах. Стоимость билета до аэропорта и обратно для семьи из двух взрослых и до трёх детей составит 200 рублей за каждого пассажира. Проезд по подписке - 60 рублей, по абонементу - 230 рублей.

При этом "Стандартный" тариф подорожает, так как будет рассчитываться по принципу давности оформления билета. Если вы покупаете билет заблаговременно - он обойдётся вам в 470 рублей, а если прямо в день поездки - 500 рублей. На тарифе "Туда-обратно" можно сэкономить 50 рублей, так как он будет стоить 950 рублей.

Экспресс-автобус до "Домодедово" остаётся по стоимости в 150 рублей, а от станции метро "Ховрино" до "Шереметьево" - 250 рублей.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве до аэропорта "Внуково" вскоре можно будет добраться на метро. Это случится в 2023 году.