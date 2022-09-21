Этнические диаспоры поддержали упрощение выдачи гражданства служащим в ВС России

Помимо денежных выплат представители других государств, вступившие в ряды ВС России, получают возможность оформить российское гражданство в упрощенном порядке. Фото: Минобороны РФ/ТАСС.

Объединения представителей этнических диаспор поддержали принятый Госдумой закон об упрощении получения российского гражданства иностранцами, служащими в рядах Вооруженных сил РФ. По мнению президента межрегиональной общественной организации содействия укреплению мира, дружбы и межнационального взаимопонимания «Киргизское единение» Абдыганы Шакирова, живущих в России представителей разных национальностей объединяют искренность и патриотизм.

«Мигранты, которые приезжали 10-20 лет тому назад, они здесь становились личностями, здесь они вырастили детей, а дети родились в России. Как им быть? Служить в той стране, где родители родились, или в той стране, где они сами родились. Я думаю, что правильно будет - это родина, вот для наших детей, которые родились в России, родина - это Россия», - подчеркнул Абдыганы Шакиров.

Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов отметил преимущества, которые получат иностранцы после заключения контракта на службу в Вооруженных силах РФ. Помимо денежных выплат представителям других государств предоставляется возможность оформить российское гражданство в упрощенном порядке.

«Я, конечно, поддерживаю. Это дает очень много преимуществ. Чтобы получить заветный российский паспорт, они проходят через много процедур, теперь им будет проще. К тому же, они приезжают на заработки, и здесь у них открывается новая возможность», - отметил Абдулло Давлатов.

О преимуществах нового закона для иностранцев также высказался глава общероссийской общественной организации Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев (ВКУУ) Ибрагим Худайбердиев. Он уверен, что контракт на службу в рядах ВС России гарантирует иностранцам достойное материальное вознаграждение, а также возможность быстро получить российский паспорт, чего многие приехавшие в нашу страну люди ждут годами.

«Дело в том, что все предельно открыто. Желающие иностранцы могут устроиться и подписать контракт, почему бы и нет. Если они все взвесят и пожелают участвовать, то смогут подправить материальное положение, получить в упрощенном порядке гражданство РФ», - подчеркнул Ибрагим Худайбердиев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об организации взаимодействия Министерства обороны России и Миграционного центра «Сахарово». В частности, глава города подчеркнул, что иностранцы, заключившие контракт на службу в Вооруженных Силах РФ, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке, без бюрократических проволочек. Сергей Собянин напомнил, что работающий в Москве Миграционный центр «Сахарово» является единым окном для решения вопросов трудовой занятости мигрантов.

«В самое ближайшее время Правительство Москвы развернет в «Сахарово» полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан», - рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы пообещал, что городские службы сделают все необходимое, чтобы процедура заключения контрактов была организована максимально удобно для граждан.