Вход и выход на станции метро «ЦСКА» могут ограничить 21 сентября из-за концерта Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве во дворце спорта «Мегаспорт» 21 сентября в восемь часов вечера пройдет концерт. В связи с этим на станции подземки «ЦСКА» могут ограничить вход и выход, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Будьте внимательны: по требованию полиции на станции «ЦСКА» возможны ситуативные ограничения входа/выхода», — сказано в сообщении.

Кроме того, пассажирам посоветовали приобрести билет на обратную поездку в метро заранее, так можно будет сэкономить время в пути после концерта. Кроме того, оплатить проезд можно и банковской картой прямо на турникетах.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве 23 и 24 сентября ограничат движение из-за «Московского мотофестиваля». Нельзя будет парковаться на улице Маши Порываевой и на проспекте Академика Сахарова с 23:30 22 сентября до 21:00 24 сентября.