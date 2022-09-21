Взамен трансляции с газовой колонкой на Twitch появился стрим из Москвы с горячей водой

Фото: скриншот с трансляции russianhotwater

Житель Москвы запустил на платформе Twitch новую круглосуточную трансляцию, на которой демонстрирует полную ванну горячей воды. Стрим был начат, на момент написания новости, час и 20 минут назад.

Как пишет сам автор трансляции, под ником russianhotwater, он "просто льёт горячую воду, купает утят и кота", а также передаёт привет англоязычной аудитории. На записи присутствует ванная, наполненная горячей водой, и термометр, показывающий температуру в помещении около 30 градусов. Также рядом в кадре лежит упаковка "Крымской морской соли", а в воде плавают два резиновых утёнка. На фоне играет музыка патриотического характера.

Эта трансляция стала своего рода продолжением "тренда", запущенного жителем Ростова-на-Дону. Та трансляция называлась "From Russia with love", и демонстрировала зрителям круглосуточно включённую газовую колонку. Автор подписывал, что платит за газ всего 1,44 евро. Сегодня, 21 сентября, его стрим был заблокирован администрацией платформы Twitch.

Ранее KP.RU рассказывал более подробно о блокировке канала ростовчанина, на котором он показывал европейцам круглосуточно работающую газовую колонку.