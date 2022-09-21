Десятки водителей оказались в "ловушке" в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве

Вечером 21 сентября десятки водителей оказались в двухкилометровой пробке в Алабяно-Балтийском тоннеле. Фото: Алиса ТИТКО

Вечером 21 сентября десятки водителей оказались в двухкилометровой пробке в Алабяно-Балтийском тоннеле. Автомобили двигались от улицы Большой Академической в сторону улицы Народного Ополчения, но движение там оказалось перекрыто из-за сломавшегося автомобиля-тягача. Сложность ситуации в том, что в Алабяно-Балтийском тоннеле уже несколько месяцев ведется ремонт и у водителей нет возможности съехать на другую полосу.

- Сейчас будем пробовать отодвигать ограждения, иначе простоим здесь до утра, - говорит водитель Александр.

Водители, которые попали в "ловушку" в середине тоннеля, вовсе не понимают, почему прекращено движение.

- Сдавайте назад, сюда ехать не нужно, - кричат те, кто оказался в хвосте пробки.

Движение оказалось заблокировано по правой полосе в Алабяно-Балтийском тоннеле. По левой движение продолжается, а средняя используется как ремонтная площадка.

Будьте внимательны и по возможности выбирайте пути объезда. Объехать участок можно через Ленинградский проспект.

Напомним, около года назад в Алабяно-Балтийском тоннеле начали приводить в порядок деформированные швы, устраняли трещины на стенах, переделывали гидроизоляцию. Ставилась задача модернизировать вентиляционные системы. В настоящее время продолжается обшивка стены металлическими листами.