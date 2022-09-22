Центр «Моспром» поддержит столичный бизнес в поиске партнеров в Казахстане и Центральной Азии

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичный бизнес постоянно расширяет деловые контакты в дружественных странах. С 28 по 30 сентября состоится 28-я Казахстанская международная выставка и конференция KIOGE 2022. В ней участвуют коллективной экспозицией и промышленные компании из Москвы. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, эти мероприятия позволят компаниям из столицы найти новых партнеров.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«На выставке компании продемонстрируют оборудование для переработки и эффективного использования газа, световые установки и мачты, источники автономного энергообеспечения, композиционные материалы и инструменты, кабельную продукцию и специализированные измерительные приборы», - отметил глава ведомства.

По его словам, в планах также показ натурных образцов и продукции, более восьмидесяти b2b-встреч с профильными партнерами из Казахстана и Центральной Азии в нефтегазовой и энергетической отраслях. Кроме того, в деловой программе несколько московских предприятий поучаствуют в обсуждении разных тем на «круглом столе». Там же они расскажут о своем опыте и предложениях по развитию инноваций в нефтегазовом секторе.

Благодаря поддержке города визит на выставку и конференцию для столичных промышленников будет бесплатным. Для этого полное сопровождение им оказывает Центр «Моспром», подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы. Специалисты Центра проводят аналитическое исследование рынка, адаптацию материалов, поиск и верификацию байеров, проявивших интерес к товарам из Москвы. Сюда входит и подготовка к предстоящим переговорам - от решения технических вопросов встречи до обеспечения перевода во время беседы. После выставок и конференций Центр и дальше помогает столичным предприятиям до заключения экспортных контрактов и при необходимости отгрузки продукции. То есть крупный и средний бизнес в столице может рассчитывать на индивидуальную поддержку от сотрудников Центра.