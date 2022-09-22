Автомобиль Porsche на большой скорости сбил табло АЗС на Носовихинском шоссе в Москве

В аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля Фото: Департамент транспорта Москвы

Около 22:30 21 сентября напротив дома № 4 на Носовихинском шоссе на востоке столицы водитель автомобиля Porsche чуть не устроил лобовое столкновение, неожиданно выехав на встречную полосу, но обошлось все лишь сбитым табло расположенной поблизости автозаправки, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Тем не менее, и водителю иномарки, и его пассажиру после происшествия понадобилась помощь врачей, их обоих госпитализировали.

Движение в сторону области, пока оперативные службы ликвидировали последствия аварии, было несколько затруднено. На момент публикации проезжую часть уже освободили. Полиция устанавливает обстоятельства и причины случившегося. По предварительным данным, Porsche ехал со скоростью выше разрешенной.

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