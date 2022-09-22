Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 сентября 2022 5:48

Автомобиль Porsche на большой скорости сбил табло АЗС на Носовихинском шоссе в Москве

Авария у станции метро "Новокосино" произошла поздно вечером 21 сентября
Ирина РЕБРИКОВА
В аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля

В аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля

Фото: Департамент транспорта Москвы

Около 22:30 21 сентября напротив дома № 4 на Носовихинском шоссе на востоке столицы водитель автомобиля Porsche чуть не устроил лобовое столкновение, неожиданно выехав на встречную полосу, но обошлось все лишь сбитым табло расположенной поблизости автозаправки, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Тем не менее, и водителю иномарки, и его пассажиру после происшествия понадобилась помощь врачей, их обоих госпитализировали.

Движение в сторону области, пока оперативные службы ликвидировали последствия аварии, было несколько затруднено. На момент публикации проезжую часть уже освободили. Полиция устанавливает обстоятельства и причины случившегося. По предварительным данным, Porsche ехал со скоростью выше разрешенной.

Ранее KP.RU рассказал о ДТП с участием такси на северо-западе Москвы. Водитель сбил дорожный знак, потеряв управление, и влетел в стену здания.