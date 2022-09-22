Синоптик рассказал, когда в Москву придут первые морозы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов спрогнозировал, когда температура воздуха в Москве опустится ниже ноля. Это произойдет уже в первых числах октября.

- Полагаю, что все-таки средние сроки наступления первых заморозков – это первые числа октября. Я думаю, что близко к средним срокам это и произойдет, – отметил синоптик в беседе с «Москвой 24».

До конца сентября заморозков не ожидается, а среднесуточная температура будет держаться на отметке выше нулевых значений. До 26 сентября будут идти дожди, осадки прогнозируются почти ежедневно.

До 23 сентября, включительно, столбики термометров в дневные часы поднимутся до 14 со знаком плюс, а на выходных, в субботу и воскресенье, +12 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил в беседе с RT, что погода будет типично осенней: облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ночные температуры — +5...+7 °С, дневные — около +10...+15 °С

В Хабаровский край пришла зима, передает ОТР. Там выпал первый снег. По словам местных жителей, сугробы местами были по колено.