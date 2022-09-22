Жители Бибирева в Москве рассказали о недостатках и преимуществах района

Среди плюсов жизни в Бибирево его жители назвали обилие парков и зеленых зон Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Бибирево назвали шум от трасс и загазованность одной из главных проблем района на северо-востоке Москвы, сообщает «Мослента». Горожане недовольны тем, что территории, прилегающие к МКАД, не защищены экранами от трассы.

Также москвичи оказались недовольны тем, что при возведении новых домов не решается проблема растущей нагрузки на общественный транспорт и дороги. Из-за этого в часы пик сложно выехать в центр или вернуться домой.

При этом опрошенные выделили удобное расположение остановок и станций метро, а также оптимальную схему маршрутов наземного транспорта. Второй плюс - обилие парков, лес, зеленые зоны в жилых кварталах. В качестве третьего достоинства района Бибирево его жители назвали большое количество развлекательных заведений и магазинов, образовательных центров и секций спорта.

Ранее KP.RU рассказал, что в Бибирево на улице Лескова строят спорткомплекс с бассейном.