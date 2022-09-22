В Москве собственник добровольно снес незаконные пристрои

В настоящее время самовольные пристройки ликвидированы силами владельца Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В столице незаконным постройкам не место. Так в Хорошевском районе собственник одного из местных ресторанов добровольно снес пристрои, установленные вопреки всем правилам. На деле было так. В доме 14 по Хорошевскому шоссе располагался ресторан. Несколько лет назад его хозяин приделал ко второму этажу балконы с колоннами - общей площадью 93 квадратных метра. Ну во-первых, это красиво. Во-вторых, посадочных мест стало больше. В-третьих, чем не летние веранды, которые так любят посетители в теплое время года.

Но владелец не учел одного. Балконы с колоннами были возведены с нарушением градостроительных норм и правил. Мало построить, нужно же разрешение получить, согласовать и прочее.

Праздник с колоннами длился до очередной проверки. Госинспекция по недвижимости вынесла постановление снести.

- Инспекторы установили, что сооружения находятся за пределами границ предоставленного под здание земельного участка, - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Иван Бобров, - На технический и кадастровый учет не поставлены, право собственности на них не оформлено. По итогам проведенного обследования увеличение площади заведения за счет реконструкции признано незаконным.

В настоящее время самовольные пристройки ликвидированы силами владельца, здание приведено в первоначальный вид.