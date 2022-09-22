Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные

Дождь и похолодание придут в Москву в предстоящие выходные Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в предстоящие выходные прогнозируется облачная погода, резкое похолодание и усиление дождей. Столбики термометров опустятся до +7…+10 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Метеоролог добавил, что в субботу и воскресенье в столице будет «совершенно осенняя погода». В эти дни в Москве воздух прогреется максимум до +10…+12 градусов, а в Подмосковье – до +7 градусов. Ночью в регионе будет около +5 градусов.

Также синоптик отметил, что в начале следующей недели в городе уже будет не так дождливо. Несмотря на это, температура останется довольно низкой – +8…+13 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве 22 сентября ожидаются дожди, воздух прогреется до +15 градусов. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 м/с. По прогнозам синоптиков центра «Фобос», бабье лето может прийти в столицу после 5 октября. В сентябре москвичам уже не стоит ждать солнечной и сухой погоды.