В Новой Москве около деревни Молодцы появятся жилые кварталы с детсадами и школами

Будет строиться не только жилье, но и развитая социальная инфраструктура Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая Москва продолжает развиваться. В поселении Рязановское рядом с деревней Молодцы планируют построить порядка 680 тысяч квадратных метров недвижимости. Для этого выделили свободный участок между Остафьевским шоссе, СНТ «Нефтемаш» и деревней Молодцы. Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, на площади около 60 гектаров появятся жилье и социалка. Проект планировки территории ранее утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Застройка будет по большей части жилой — из 680 тысяч квадратных метров для жилой функции жилье займет около 565, - уточнила Княжевская. - При этом важно отметить, что будет строиться не только жилье, но и развитая социальная инфраструктура».

По ее словам, здесь планируют возвести детские сады на 700 мест и общеобразовательные школы на 1375 мест. Кроме того, рядом разместится детско-взрослая поликлиника. Основной заезд сюда откроют с Остафьевского шоссе. При этом построят внутриквартальные проезды и пять улиц местного значения. Жители смогут оставлять свои машины в новых многоуровневых парковках, рассчитанных в целом на 1200 мест. Во время благоустройства и озеленения вокруг появятся пешеходные зоны, скверы с детскими игровыми и спортивными комплексами, места отдыха, хозяйственные площадки всего на более чем 11 гектаров. А под зеленые пространства для общего отдыха отдадут почти пять гектаров.