«Боевое братство» поддержало решения президента по защите страны

По словам Виктора Каурова, частичная мобилизация затронет 1% российских военнослужащих и отслуживших в армии людей запаса. Фото: Минобороны РФ/ТАСС.

Решения президента России и правительства РФ по введению частичной мобилизации являются своевременными, считает заместитель председателя Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Виктор Кауров. Замглавы ветеранской организации заявил, что поддерживает все решения, принятые с начала проведения СВО на Украине. По словам Каурова, члены «Боевого братства» готовы защищать свою страну и граждан. При этом он отметил, что частичная мобилизация затронет только 1% российских военнослужащих и отслуживших в армии людей запаса.

«Я с первых дней поддержал решение главнокомандующего о решении проведения специальной операции и поддержал Вооруженные силы РФ, так как сам полковник запаса, офицер», - отметил Виктор Кауров в интервью Агентству городских новостей «Москва». - «Сегодня идут плановые мероприятия, мобилизация, это порядка 1% наших военнослужащих и отслуживших в армии людей запаса».

Заместитель председателя «Боевого братства» подчеркнул, что встречался с жителями Донбасса и видел проявления нацизма на донбасской земле. Организация с первых дней СВО помогает жителям освобожденных территорий, собирая для них гуманитарную помощь.

«Это ребята, которые пришли самые первые на помощь, на территорию Донбасса. Однозначно, сейчас ребята участвуют и поддерживают народную милицию и отрабатывают задачи гуманитарных моментов, где развернуты центры», - рассказал замглавы ветеранской организации.

Виктор Кауров пожелал всем мобилизованным гражданам России стойкости и скорейшей победы.

«Люди, которые столкнулись с бедой на Донбассе, многие потеряли своих родных и близких. Не дай Бог, чтобы эта беда придет на территорию России, на нашу землю, и если не ты, то кто же может прийти вместе в одном строю со своими однополчанами защитить свои семьи, свои города, свою Родину. Это внутренняя позиция, она укрепляется, когда ребята становятся в воинский строй. Пожелал бы ребятам скорейшей победы, беречь себя на поле боя и слушать своих командиров», – отметил заместитель председателя «Боевого братства».

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котом объявил частичную мобилизацию в стране. Призываться на военную службу будут только те, кто в настоящий момент состоит в запасе, ранее проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Перед отправкой на спецоперацию военнослужащие будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта боевых действий в СВО. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего в рамках частичной мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов. Глава Минобороны РФ особо подчеркнул, что студенты и призывники мобилизации не подлежат.