Москвич объяснил, почему жить на окраинах Москвы лучше, чем в центре

Бывший житель центра Москвы остался недоволен экологической ситуацией Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Перебравшийся на север Москвы горожанин назвал экологическую обстановку и безопасность на улицах преимуществами жизни на окраине столицы на фоне жизни в центре, пишет «Мослента». Собеседник издания прежде жил в Басманном районе, а недавно справил новоселье в Бибирево.

Он подчеркнул, что из-за обилия развлекательных заведений в центре чаще происходят драки. К тому же «есть проблема с закладчиками».

В качестве еще одного плюса окраинного спального района москвич выделил наличие парков и зеленых зон, которых в Басманном районе было куда меньше.

Ранее KP.RU рассказал, какие минусы и плюсы района Бибирево больше всего волнуют его жителей. Горожане говорили об экологии, шумных трассах, транспортной инфраструктуре, загруженности наземного общественного транспорта и метро в час пик.