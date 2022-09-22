Первая часть Южной рокады в Москве находится на этапе 50 % готовности Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Первый этап строительства Южной рокады в Москве, от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, готов уже наполовину. Об этом сообщили в в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Сейчас на этом участке уже началось возведение фундамента для поглощающих шум экранов, а также перестраивается канализация на улице Кошкина. На этом участке рокады будет обустроено три подземных перехода для пешеходов и семь путепроводов, шесть из которых уже строятся.

На ряде путепроводов сейчас ведутся работы по опалубке, самым длинным из них станет путепровод на участке съезда с Кантемировской улицы на Московский скоростной диаметр. Его длина составит 761 метр с учетом подпорок.

Сама по себе Южная рокада предназначена для того, чтобы объединить крупнейшие автомагистрали Москвы: МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве завершается строительство Солнцевской линии метро.