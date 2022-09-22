В «Боевом братстве» поддерживают решения президента РФ по защите Донбасса

Владимир Путин 20 сентября объявил частичную мобилизацию в стране. Фото: REUTERS

Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» полностью поддерживает решения президента Владимира Путина и правительства РФ о введении частичной мобилизации. Об этом заявил заместитель председателя организации Евгений Питеримов.

«Я полностью поддерживаю нашего Верховного главнокомандующего и считаю, что все правильно сделали, надо сейчас полностью завершить все задачи, которые были поставлены 24 февраля», - заявил Питеримов в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

По его словам, все члены «Боевого братства» сейчас помогают в проведении спецоперации. Одни участники организации поехали на Донбасс добровольцами, другие собирают гуманитарную помощь для жителей освобожденных территорий.

«Все участники и члены «Боевого братства» сейчас принимают участие в спецоперации. Некоторые помогают, собирая гуманитарную помощь, помощь частям, а кто из «Боевого братства» помоложе - многие именно сейчас воюют как добровольцы», - отметил Евгений Питеримов.

Ранее о своей поддержке всех принятых с начала СВО решений президента и правительства РФ заявил заместитель председателя «Боевого братства» Виктор Кауров. Он пожелал всем мобилизованным россиянам стойкости и скорейшей победы.

«Люди, которые столкнулись с бедой на Донбассе, многие потеряли своих родных и близких. Не дай Бог, чтобы эта беда придет на территорию России, на нашу землю, и если не ты, то кто же может прийти вместе в одном строю со своими однополчанами защитить свои семьи, свои города, свою Родину. Это внутренняя позиция, она укрепляется, когда ребята становятся в воинский строй. Пожелал бы ребятам скорейшей победы, беречь себя на поле боя и слушать своих командиров», – отметил заместитель председателя «Боевого братства» Виктор Кауров.

Напомним, 20 сентября были объявлены сроки проведения референдума в Донецкой и Луганской Народной Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях о присоединении к Российской Федерации. Выборы состоятся 23 - 27 сентября 2022 года. Российский президент Владимир Путин заявил, что наша страна поддержит решение, принятое в ходе референдумов жителям Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.

Глава государства в ходе своего обращения к жителям России также объявил частичную мобилизацию в стране. Призываться на военную службу будут только те, кто в настоящий момент состоит в запасе, ранее проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Перед отправкой на спецоперацию военнослужащие будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта боевых действий в СВО. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего в рамках частичной мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов. Глава Минобороны РФ особо подчеркнул, что студенты и призывники мобилизации не подлежат.