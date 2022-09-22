Работника супермаркета в Москве задержали за кражу с корпоративных счетов Фото: "КП" Архив

Сотрудник супермаркета в Москве, собирающий заказы доставки для клиентов, украл со счетов компании более 300 тыс. рублей. Он сумел вытащить банковские карты из сейфа менеджеров. Об этом пишет пресс-служба МВД России.

Сообщается, что 23-летний приезжий мужчина работал в одном из столичных супермаркетов, расположенном на улице Озёрной. Он занимался сбором заказов клиентов, которые затем доставлялись по адресам, и знал что для предварительной их оплаты используются банковские карты, хранящиеся в сейфе.

Чтобы добиться своего, злоумышленник какое-то время подбирал пароль к сейфу и, когда ему это удалось, начал забирать оттуда кредитки, чтобы оплачивать ими товары в магазине. Суть аферы была простой - оплатить товар магазина деньгами той же компании, а потом сдать украденное в ломбард. Выручку приезжий тратил на личные нужды.

Это продолжалось около месяца, пока мужчину, наконец, не задержала полиция. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ, вора поместили под стражу.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве работник картинг-клуба украл у компании гоночную машину, приехал на ней домой и спрятал в кустах у подъезда.