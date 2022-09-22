Реконструкция стадиона "Торпедо" вышла на финишную прямую в Москве

Фото: мэрия Москвы

На юге Москвы завершается реконструкция стадиона "Торпедо" (спортивный комплекс имени Эдуарда Стрельцова), который после завершения работ сможет вмещать до 15 тыс. человек. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

После реконструкции стадион станет разноуровневым, высотой от одного до четырёх этажей, а также с одним подземным. При этом будет сохранён архитектурный ансамбль комплекса, доминантой которого станет "Торпедо", а сама арена аккуратно вписана в рельеф. Фасад украсят изображения, запечатлевшие ряд исторических событий из жизни стадиона.

Первый этаж будет полностью отдан под раздевалки для спортсменов, игровое поле, спортивную школу, блоки кухни, зону для прессы и технические помещения. На втором этаже расположится зона обслуживания зрителей с буфетами и санузлами. Основной зрительский уровень с выходом на трибуны будет находиться на третьем этаже.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве, недалеко от станции метро "Некрасовка", появится новый спортивный комплекс и ландшафтный парк.