Отопление включили во всех социальных учреждениях Москвы

В Москве начали включать отопление в торговых объектах и на предприятиях промышленности Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Москве завершилось подключение к отоплению всех социальных объектов города, сообщает пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства. Коммунальщики приступили к запуску отопления на объектах торговли и промышленности.

На текущий момент тепло пришло в 34 тысячи жилых домов, а всего к новому отопительному сезону в Москве подготовили 74 тысячи объектов.

- Все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим, проходят штатно и в строгом соответствии с утвержденным графиком, - отмечает заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Ранее KP.RU сообщил о запуске горячей линии по вопросам отопительного сезона в Москве. Позвонив по ее номеру, можно узнать, когда отопление дадут в том или ином здании, сообщить о слабом нагреве батареи или оставить заявку в случае выявления неисправности.