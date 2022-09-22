Между «Каховской» и «Севастопольской» заработала бесплатная наземная пересадка

Бесплатная наземная пересадка появилась между станциями метро «Каховская» и «Севастопольская» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Между станциями Московского метрополитена «Каховская» Большой кольцевой линии и «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии заработала бесплатная наземная пересадка, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Сделали дополнительную бесплатную пересадку для ваших более быстрых и удобных поездок», - сказано в сообщении.

Пассажирам рекомендуют использовать данный маршрут в час пик. Наземная пересадка работает в дополнение к существующей, чтобы проход был свободнее. В 2023 году на участке откроется дополнительная подземная пересадка.

Ранее KP.RU сообщал, что на Большой кольцевой линии откроют 22 транспортно-пересадочных узла. ТПУ разместят на станицах «Авиамоторная», «Аминьевская», «Деловой центр», «Кленовый бульвар», «Кунцевская», «Лефортово», «Марьина роща» и других. Рельсовые маршруты тоже дополнят пересадками, например, на некоторые остановки МЦД и МЦК.