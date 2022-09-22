Двух котят размером с ладонь спасли в Москве сотрудники столичного авиацентра

Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

Сотрудники Московского авиацентра спасли 22 сентября, в четверг, двух котят в Южном Бутово. Пушистые бедолаги попали в ловушку в коллекторе на бульваре Адмирала Ушакова. Их обнаружили прохожие, которые вызвали сотрудников поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиацентра. Об этом пишет Телеграм-канал Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Котята обнаружились под решёткой коллектора, откуда самостоятельно выбраться никак не могли. В итоге животных достали сотрудники авиацентра, разрезавшие металлическую решётку специальным инструментом. Котят оказалось двое: пушистые комочки передали неравнодушным гражданам, вызвавшим помощь.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на юго-западе Москвы из вентиляционной шахты на улице Миклухо-Маклая, 32 Б были спасены пожарной бригадой практически новорождённые котята, свалившиеся в ловушку. Два спасённых малыша оказались размером с ладонь - им было по 2-3 месяца.