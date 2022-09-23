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Общество23 сентября 2022 5:20

Дептранс отменил мотофестиваль и мотопарад 23-25 сентября 2022 года в Москве

Из-за отмены мероприятий изменений и перекрытий дорожного движения не будет
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве отменили мотофестиваль

В Москве отменили мотофестиваль

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве решили отменить мотофестиваль, мотопарад и другие активности, запланированные на пятницу и предстоящие выходные. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.

«По решению Департамента транспорта мотофестиваль, мотопарад и все активности с 23 по 25 сентября отменены», - сказано в сообщении.

В Дептрансе добавили, что изменений и перекрытий дорожного движения не будет. Ранее сообщалось, что из-за «Московского фестиваля» нельзя будет проехать по проспекту Академика Сахарова, улице Маши Порываевой и по внешней стороне Садового кольца. На этих участках также должны были не работать парковки.

Напомним, Московский осенний мотофестиваль, приуроченный к закрытию мотосезона, должен был пройти с 23 по 25 сентября.

Ранее KP.RU сообщал, что между станциями метро «Каховской» и «Севастопольской» заработала бесплатная наземная пересадка. Пассажирам рекомендуют использовать ее в час пик. В 2023 году на участке откроют дополнительную подземную пересадку.