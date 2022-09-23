На северо-востоке Москвы вместо самостроя появится фармацевтический технопарк

Огромный стихийный стройрынок и склад материалов до недавнего времени спокойно «жили» на северо-востоке столицы. Торговля развернулась на площади 8,2 тысячи квадратных метров на 1-я Северной улице, владение 1. Во время проверки района Госинспекция по недвижимости обнаружила этот самозахват земли. Нарушители ещё и разных незаконных построек вокруг налепили - бытовки и торговые павильоны, деревянные строения и металлические навесы. Чего только там не было! При этом выяснилось, что землю под торговлю и строительство никто официально не выдавал.

«Коммерческая деятельность осуществлялась на данной территории при отсутствии оформленных в установленном порядке земельно-правовых отношений, - сказал начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров. - Постройки были возведены без оформления разрешительной документации и обладали признаками самовольной застройки».

Но порядок навели быстро. Площадку освободили и теперь благодаря масштабному инвестиционному проекту на участке в 14,4 гектара разместится предприятие в сфере фармацевтики. Как пояснил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, это будет фармацевтический технопарк с распределительным центром. Его общая площадь - 109 тысяч квадратных метров.

«Застройщик планирует инвестировать 13 миллиардов рублей, - уточнил Овчинский. - Благодаря выстроенной логистике будущий комплекс позволит своевременно поставлять лекарства в больницы и аптеки города. В результате реализации проекта в городе появится тысяча рабочих мест».