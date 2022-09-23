Имитирующее северное сияние общественное пространство появится на западе Москвы

фото: Москомархитектуры

Общественное пространство с освещением, которое имитирует северное сияние, появится в Москве. Как сообщили в пресс-службе Москомархитектуры Интерфаксу, необычный объект создадут в комплексе «Верейская 41».

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что площадь, аллеи, бульвар и тихий сад украсят разными уличными светильниками. Все вместе они создадут эффект северного сияния и подчеркнут голографическую отделку фасадов зданий. Добиться натуральности специалисты собираются с помощью разноцветного настила перголы, через светопроницаемое покрытие которой будет проходить и рассеиваться свет.

Источники света расположат на трех уровнях: уличные светодиодные системы и прожекторы на 6 метрах от земли, торшеры на уровне глаз, а также светильники на уровне земли.

Помимо необычного освещения пространство будет привлекать горожан своим благоустройством. Здесь планируют установить детские и спортивные площадки.

На территории построят четыре урбан-блока на 1 298 апартаментов площадью более 62 тыс. квадратов. Также проект предусматривает коммерческие помещения и подземную парковку на 538 мест. Работы планируют завершить в 2024 году.

Как писал ранее KP.RU, в Москве хотят создавать общественные пространства под мостами. В планах несколько мест для отдыха и занятий спортом.