Собянин принял решение о благоустройстве 17 станций будущих МЦД-3 и МЦД-4

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии московских диаметров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На будущих МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят 17 станций, сообщил 23 сентября мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом столичный градоначальник рассказал в своем Telegram-канале.

«Постепенно приводим к стандарту московского транспорта все станции, которые будут включены в будущие МЦД-3 и МЦД-4. Запланировали комплексное благоустройство 17 станций будущих D3 и D4. Отремонтируем кассы, платформы, фасады станций и навесы. Улучшим освещение, установим новую навигацию, в том числе электронные табло», - написал мэр Москвы.

На третьем московском диаметре в порядок приведут станции «Сортировочная», «Плющево», «Вешняки», «Ухтомская», «Панки», «Красково», «Удельная», «Быково», «Кратово». На четвертом диаметре обновят станции «Солнечная», «Кусково», «Новогиреево», «Реутов», «Никольское», «Салтыковская», «Кучино», «Нижегородская». Глава города подчеркнул, что благоустройство сделает комфортным путешествие на МЦД для жителей 40 районов столицы.

«Наземное метро» должно быть таким же комфортным и безопасным, как и обычное. Ожидаем, что третий и четвертый диаметры будут перевозить свыше миллиона человек в сутки и улучшат транспортную доступность больше 40 районов Москвы», - подчеркнул Сергей Собянин.

МЦД-3 планируется запустить в начале 2023 года. Новый диаметр сократит время в пути для жителей Подмосковья на 43%, для москвичей – на 38%. С его запуском на 2-3% разгрузятся прилегающие дороги и на 6-15% уменьшится нагрузка на метро. При этом 13 станций МЦД-3 станут пересадочными на метро и МЦК. Чтобы сохранить работу Московской железной дороги с запуском МЦД-3 на ней будет построен дополнительный – четвертый – главный путь. По проекту, маршрут третьего диаметра пройдет в обход двух вокзалов: это снизит нагрузку на станцию метро «Комсомольская».

МЦД-4 также будет запущен в 2023 году. «Киевско-Горьковский» диаметр свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савёловский, Рижский и Белорусский. Маршрут создаст сквозную линию наземного метро, которая пройдет от подмосковной Апрелевки до крупного микрорайона Балашихи – Железнодорожного – через всю Москву.

Ранее вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что на пересечении путей Московских центральных диаметров и автомобильных дорог планируется построить 44 тоннеля, путепровода и эстакады. Больше всего объектов планируется построить на МЦД-2, – здесь появятся 12 тоннелей и путепроводов. Еще 11 тоннелей, эстакад и путепроводов собираются возвести на МЦД-3.

«Чуть меньше запланировано на МЦД-1 и МЦД-5 – девять и восемь дорожных связок соответственно, а меньше всего – четыре сооружения – появятся на МЦД-4», – рассказал глава градостроительного комплекса столицы.