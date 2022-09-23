Жителей Москвы предупредили о мощном ливне 24 сентября и призвали соблюдать осторожность

В Москве в период с 00:03 и до конца суток 24 сентября ожидается сильный ливень Фото: Архив "КП"

По прогнозам синоптиков в Москве в период с 00:03 и до конца суток 24 сентября ожидается сильный ливень. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Водителей просят быть осторожными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, в Дептрансе рекомендуют избегать резких маневров в непогоду.

Автомобили советуют парковать подальше от деревьев и шатких конструкций, рекламных щитов.

Как сообщал KP.RU со ссылкой на синоптика Евгения Тишковца, Москву 24 и 25 сентября накроют сильные ливни. В субботу выпадет около 28 мм осадков, а в воскресение – 23 мм осадков: такой объем сравним с пятью ведрами воды на один квадратный метр. Сентябрьский дождь окажется одним из самых мощных с 1948 года. Кроме того, МЧС предупредило жителей Подмосковья о ливне в субботу: осадки прогнозируются в период с 00:00 и до конца дня.