Андрей Бочкарёв: Более 90 тысяч москвичей начали переселение по программе реновации

Только с начала 2022 года в столице сдали 29 новых многоэтажек и передали под заселение 39 новостроек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 90 тысяч жителей Москвы начали переселяться в новые дома по программе реновации, сообщил вице-мэр города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Только с начала 2022 года в столице сдали 29 новых многоэтажек и передали под заселение 39 новостроек.

«С начала программы реновации на текущий момент готовы к переселению 90,4 тысячи жителей из 531 старого дома, из них почти 73 тысячи москвичей уже получили ключи от своих новых квартир», - рассказал глава градостроительного комплекса столицы.

Сейчас в стадии проектирования находятся 239 новостроек – это 4,7 миллиона квадратных метров нового жилья. Идет строительство еще 170 многоэтажек жилой площадью 2,8 миллиона квадратных метров.

«Программа реновации продолжает набирать обороты. С начала года в столице было введено в эксплуатацию 29 домов, жилой площадью почти 340 тысяч квадратных метров и передано под заселение 39 новостроек, жилой площадью около 500 тысяч квадратных метров. Кроме того, дополнительно подобраны 29 стартовых площадок. Таким образом, их общее число достигло цифры 561», - добавил Андрей Бочкарёв.

Площадки для строительства новых многоэтажек располагаются максимально близко к домам, включенным в программу реновации. Каждый участок подбирается с учетом комфорта жителей переселяемого дома – чтобы им не приходилось переезжать слишком далеко от привычного для них района, менять школы или детсады для детей, прикрепляться к новым поликлиникам.

Напомним, реновация жилищного фонда стартовала в Москве в августе 2017 года. Она была запущена по инициативе мэра города Сергея Собянина. Программа предусматривает переселение более миллиона москвичей в новые дома. Планируется, что в ходе ее реализации будут расселены 5175 домов. В основном это пятиэтажные здания, построенные 50-70 лет назад. Технология их строительства устарела настолько, что капитальный ремонт таких домов не решил бы проблему – их состояние все равно продолжало бы ухудшаться.

Ранее Андрей Бочкарев подчеркнул, что реновация жилья полностью обеспечена финансированием и не зависит от внешних обстоятельств, например, от давления западных санкций. Программу курирует лично Сергей Собянин. По реновации в Москве будет построено более 570 тысяч квадратных метров нового жилья вместо снесенных старых домов. Многоэтажки появятся в десяти округах столицы. Всего в рамках реновации будет построено 40,2 миллионов квадратных метров жилья. Планируется, что в 2020-2024 годах в новые дома переселят 189 тысяч человек, в 2025-2028 годах - 368 тысяч горожан, в 2029-2032 годах - 424 тысячи человек.

По мнению экспертов в сфере архитектуры, программа реновации помогает исправить ошибки, допущенные в прошлом при строительстве Москвы. Сейчас у архитекторов и строителей есть возможность более вдумчиво спланировать территории, хаотично застроенные в постсоветские годы.