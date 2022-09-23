Вход и выход на центральных станциях метро Москвы может быть перекрыт 23 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 23 сентября, на всех центральных станциях Московского метрополитена ожидается увеличенный поток пассажиров, из-за чего входы и выходы в вестибюль могут быть недоступны. Об этом предупреждает пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Как сообщают в ведомстве, из-за увеличенного пассажиропотока в Москве могут быть недоступны центральные станции метро. Не обязательно, что станция будет перекрыта на протяжении всего дня - ограничения будут временными и ситуативными.

В Дептрансе Москвы также напомнили, что во время таких ситуаций крайне важно соблюдать правила поведения в метрополитене, и внимательно слушать оповещения, которые будут распространяться среди пассажиров по громкоговорителям.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве продолжается строительство Рублёво-Архангельской линии метрополитена. Ее открытие улучшит транспортное сообщение в городе приблизительно 700 тыс. москвичей.