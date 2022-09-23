Двухлетний ребенок подавился вишневой косточкой и умер в больнице Москвы

В Москве в больнице умер двухлетний ребенок, подавившийся косточкой от вишни Фото: Александр ГЛУЗ

В столичной больнице умер двухлетний ребенок, который два месяца назад подавился косточкой от вишни, сообщает mk.ru.

По информации источника, косточка от ягоды застряла в горле мальчика в середине июня, когда он находился в садоводческом товариществе в Талдомском городском округе Подмосковья. Ребенок не мог нормально дышать. Он пролежал в коме два месяца. Несмотря на помощь врачей, маленького пациента не удалось спасти.

Корреспонденту «Комсомольской правды» медики, а также сотрудники СК отказались комментировать эту информацию.

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