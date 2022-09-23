Московские центральные диаметры: Каким станет третий маршрут и районы вокруг него

Масштабный транспортный проект делает город комфортнее Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московские центральные диаметры (МЦД) продолжают развиваться. На действующих первом и втором маршруте строятся и реконструируются вокзалы, прокладываются новые участки и путепроводы. Перспективные линии тоже не стоят на месте. Для них разрабатываются проекты планировки, проектная и рабочая документация, возводятся перегоны и станции. Одним из самых ожидаемых проектов столицы стал МЦД-3. «Ленинградско-Казанский» диаметр свяжет Зеленоград с подмосковным городом Раменское. Рассказываем об этом подробнее.

НОВЫЕ ОСТАНОВКИ И ПЕРЕСАДКИ

На МЦД-3 сейчас создаются дополнительные отрезки и остановки. Это позволит пассажирам экономить ещё больше времени в поездках по городу. Что делают строители? Среди основных работ:

- сооружение путепроводной развязки на Николаевке и тоннеля на Казанском направлении;

- переустройство Митьковской ветки;

- подготовка увязки проектов высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва – Санкт-Петербург» и МЦД-3. Благодаря этому после модернизации все пригородные платформы превратятся в первоклассные остановочные пункты и транспортно-пересадочные узлы.

«Масштабное обновление важных транспортных узлов сильно облегчит жизнь и жителям соседних с МЦД районов, и пассажирам общественного транспорта, которые пересаживаются с одного вида транспорта на другой», - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Благодаря проекту в Москве у поездов ВСМ появятся остановки на станциях Зеленоград (Крюково), Петровско-Разумовская, Рижская и новый вокзал ВСМ на Комсомольской. Поэтому пассажиры из Санкт-Петербурга смогут перейти на московский транспорт, не доезжая до центра города.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

МЦД-3 позволит улучшить транспортное обслуживание 24 районов Москвы. Среди них - Крюково, Старое Крюково, Силино, Молжаниновский, Ховрино, Головинский, Западное Дегунино, Тимирязевский, Марфино, Бутырский, Останкинский, Алексеевский, Басманный, Мещанский, Сокольники, Красносельский, Соколиная Гора, Лефортово, Перово, Нижегородский, Рязанский проспект, Выхино-Жулебино, Вешняки, Косино-Ухтомский.

Вдоль новой линии живет миллион москвичей. А в непосредственной близости от неё работают около 250 тысяч человек.

Маршрут МЦД-3 пройдет в обход двух вокзалов, тем самым уменьшив нагрузку на станцию метро «Комсомольская». Запуск третьего диаметра позволит равномернее распределить потоки пассажиров в городском транспорте, а также снизить нагрузку от личного транспорта на улицы города.

КАК МЕНЯЕТСЯ СРЕДА

Открытие МЦД-3, помимо собственно транспортной системы города, изменит и многие его районы, расположенные по соседству с новой линией. Это уже видно на примере первых двух диаметров. Пассажиры получили современные поезда, расписание с регулярными интервалами движения, дополнительные пересадки и новые тарифы с экономией до 75 процентов на ежедневных поездках. А жители в целом - благоустройство рядом с МЦД, дополнительные наземные маршруты автобусов, скверы, ещё больше мест для отдыха и развлечений. К станциям прокладывают комфортные подъезды и подходы, велодорожки, предусматриваются пешеходные наземные и подземные переходы, остановки и парковочные места. То есть создается вся необходимая инфраструктура. Масштабный транспортный проект даёт мощный толчок развитию городских территорий.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Разработка проектов планировки территорий (ППТ) вдоль МЦД позволяет оценить их градостроительный потенциал, в том числе для сооружения транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), развития прилегающих территорий и их благоустройства. При этом можно прикинуть, насколько востребованным может стать новый маршрут. Например, по предварительным прогнозам, благодаря МЦД-3 для жителей станут ближе более 40 школ, около двадцати парков, свыше десятка музеев и 30 институтов. В этом списке такие популярные в городе места, как музей-усадьба «Останкино», Останкинская телебашня и парк «Сокольники».

Транспортное моделирование показывает, что третий диаметр поможет добраться, к примеру, из Люберец до «Петровско-Разумовской» за 36 минут вместо нынешних почти полутора часов.

А от «Электрозаводской» до Останкина - за 13 минут (сейчас примерно 50 минут), из района Крюково до метро «Динамо» - за 43 минуты (сейчас около 1,5 часа).

Сегодня прорабатываются проекты МЦД-4 «Киевско-Горьковский» и МЦД-5 «Ярославско – Павелецкий». Четвёртый диаметр длиной 86 километров соединит станции «Апрелевка» Киевского направления и «Железнодорожный» Горьковского направления МЖД. По прогнозам, суточный пассажиропоток на нем может составить не менее 455 тысяч человек, что на 84% больше сегодняшних показателей. В поездах МЦД-4 появятся 1,9 миллиона пассажирских мест в сутки. Запуск этой линии планируется ориентировочно в 2023 - 2024 годах.

Пятый диаметр длиной 75 километров пройдёт между подмосковными городами Пушкино и Домодедово. Ранее стало известно, что в настоящее время рассматривается тоннельный вариант прохождения МЦД-5 через центр города. Ожидается, что после запуска маршрута на нем смогут проехать более 600 тысяч человек в будни или 181 миллион человек в год. При этом экономия времени в пути для пассажиров Ярославского и Павелецкого направлений, следующих центр, может составить до 30%.

КОНКРЕТНО

Проект МЦД-3 в цифрах

• Длина маршрута - 85 километров, в том числе 40 километров - в границах Москвы.

• Количество станций - 41, в том числе 21 - в границах Москвы.

• Для жителей и туристов - 18 пересадок на другие виды транспорта: 12 - на метро, 3 - на МЦД, 2 - на МЦК, 1 - на монорельс.

• Планируемое количество пассажиров - 198,7 тысячи человек в час «пик».

• Для 1,3 миллиона горожан ускорятся поездки по городу.

• Экономия времени в пути для жителей Москвы и Московской области - до 50%.

• Увеличение числа рабочих мест в соседних с новой линией районах - с 0,4 миллиона человек (2022 г.) до 0,5 миллиона человек (2035 г.).