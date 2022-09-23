Карета скорой помощи разбила свой капот всмятку о легковушку на Измайловском бульваре в Москве

Информация о погибших и пострадавших уточняется

На Измайловском бульваре в Москве произошло ДТП с участием машины скорой помощи и автомобиля КИА. Об этом сообщает источник KP.Ru.

На кадрах, предоставленных источником, видно, что капот автомобиля скорой помощи разбит практически всмятку. Информация о погибших и пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее KP.Ru сообщал о массовой аварии из-за наехавшего на препятствие и опрокинувшегося грузовика на Славянской площади в Москве. Для ликвидации последствий аварии пришлось стягивать экстренные службы. О жертвах ничего не сообщается.