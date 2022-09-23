Собянин: Строительство южного участка МСД от Павелецкого направления МЖД до МКАД завершат в 2023 году

Сергей Собянин осмотрел ход строительства южного участка Московского скоростного диаметра. Фото: В. Новикова/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы.

Южный участок Московского скоростного диаметра от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД будет построен в 2023 году. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Глава столицы 23 сентября побывал на строительной площадке нового объекта.

«Этот участок в целом пересекает около девяти главных магистралей города Москвы. И, конечно, после запуска окажет серьезное влияние на транспортную ситуацию не только на юге Москвы, но и в целом на ситуацию в столице. Данный участок, который соединяет Павелецкое направление и МКАД, находится в активной стадии строительства. Здесь построено где-то уже больше половины всех объемов, как, собственно, и на всей Юго-Восточной хорде», - рассказал Собянин.

По плану подрядчики должны сдать этот отрезок МСД только в 2024 году. Однако строители обещают, что трасса будет готова и введена в эксплуатацию уже в 2023 году. По словам генерального директора компании-подрядчика «МИПСтрой №1» Константина Маслакова, для этого есть все возможности. Южный участок скоростного диаметра будет построен на год раньше срока без ущерба качеству.

«До конца года планируем завершить полностью общестроительные работы по тоннелям, а в следующем году приступим к благоустройству», - уточнил Маслаков.

Сергей Собянин подчеркнул, что южное направление МСД является вторым по значимости строительным объектом после основной очереди скоростного диаметра.

«Огромный проект, гигантский - 28 километров прямого хода, со съездами и дорожной сетью, примыкающей - около 100 километров. Основные все строительные работы выполняются в виде эстакад, путепроводов и тоннелей. Идет постоянное пересечение железных дорог, автомобильных дорог», - напомнил мэр.

Строительство участка МСД от Павелецкого направления железной дороги до МКАД стартовало в ноябре 2019 года. Шестиполосная трасса протянется по прямой, без учета съездов ее длина будет около четырех километров. От пересечения путей Павелецкого направления МЖД и МЦД-2 она пройдет вдоль железной дороги, затем будет пересекать улицу Подольских Курсантов и выйдет на МКАД. На участке предстоит построить две эстакады длиной 1,5 километра, с них оборудуют съезды на улицу Дорожная и на станцию «Красный Строитель» МЦД-2. Кроме того, в месте, где трасса пересекается с путями Павелецкого направления, будет построен тоннель – его длина составит 46 метров. Строителям также предстоит привести в порядок дороги на прилегающих территориях. Чтобы снизить уровень шума от будущей трассы в районе Покровского парка, вокруг нее установят защитные экраны на отрезке в 844 метров.

Сейчас участок МСД от Павелецкого направления МЖД до МКАД готов на 56%. После его открытия значительно улучшится транспортная доступность сразу нескольких московских районов - Царицыно, Чертаново Центральное, Чертаново Южное, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное.