Прокуратура Москвы вынесла еще одно предупреждение о последствиях участия в незаконных протестах

Прокуратура Москвы снова предупреждает о последствиях за участие в незаконных протестах Фото: Алексей БУЛАТОВ

О недопустимости участия в незаконных, несогласованных акциях протеста, о которых сейчас иногда пишут в социальных сетях, напомнила прокуратура Москвы. В частности, это связано с акцией, на которую призывают пойти жителей столицы.

Как заявляют в ведомстве, сейчас в социальных сетях распространяются призывы к выходу на несогласованную акцию протеста в центре Москвы, обращенные к неограниченному числу граждан. Прокуратура в очередной раз указывает на то, что эта акция не согласована, и соответственно - незаконна. Распространение информации о таких акциях, а также участие в них повлечет за собой наказание, согласно административному и уголовному кодексам РФ.

- Прокуратура г. Москвы предостерегает, что распространение подобных материалов в сети Интернет, социальных сетях, форумах и на иных интернет-платформах, вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети «Интернет», в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству, - пишут в ведомстве.

Речь идёт о статьях 20.2 КоАП РФ, 20.3.3 КоАП РФ, 207.3 УК РФ и 212 УК РФ. Максимально предусмотренное по ним наказание - 15 лет лишения свободы. Отдельно в ведомстве отметили пристальное внимание к привлечению в подобные акции несовершеннолетних.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве пройдёт согласованная акция поддержки российских войск «Своих не бросаем».