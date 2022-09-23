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Общество23 сентября 2022 13:44

Патриотическая акция "Своих не бросаем" стартовала в Москве 23 сентября

Акция приурочена к проведению референдумов в ДНР, ЛНР и ряде других областей Украины
Сергей КУДРИН
Фото: скриншот из видео с места проведения акции "Своих не бросаем"

Фото: скриншот из видео с места проведения акции "Своих не бросаем"

В пятницу, 23 сентября, в Москве стартовала согласованная патриотическая акция «Своих не бросаем», в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом пишут РИА Новости.

Акция началась на Манежной площади, и уже собрала большое количество участников с флагами России.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в пятницу, 23 сентября, на Манежной площади запланирована акция поддержки жителям Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Акцию приурочили к дню проведения референдумов о присоединении вышеупомянутых территорий к Российской Федерации.

«Своих не бросаем» организована Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Известно, что в мероприятии будут принимать участие члены российских политических партий, автономий и объединений, гражданские активисты и люди культуры. Так, среди гостей мероприятия были заявлены актер Владимир Машков и певица Юлия Чичерина.