Запланированный на 2022 год дорожный ремонт в Подмосковье выполнен на 90%

Дорожный ремонт в Подмосковье завершили на 90 процентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Московской области ремонт автомобильных дорог выполнили более чем на 90% от плана на год. На сегодня работы завершили на 1,1 тыс. участках дорог. Всего в порядок привели свыше 1,3 тыс. км, рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» рабочие уложили 847 км покрытия на более 210 участках региональных автодорог.

Часть дорог включена в план по выбору жителей. В 2022 году это 290 участков общей протяженностью свыше 450 км.

С применением современной наиболее износоустойчивой асфальтобетонной смеси отремонтировали 96 дорог общей длиной более 220 км. Такое покрытие уложили в том числе на Носовихинском шоссе в Богородском округе, на Дзержинском шоссе в Дзержинском и на Егорьевском шоссе в Егорьевске.

По данным на 23 сентября, работы продолжаются на 100 дорогах.

Всего же в план 2022 года по ремонту дорог в Московской области вошли более 1,2 тыс. объектов протяженностью более 1,4 тыс. км.

Ранее KP.RU сообщал, что на 80 участках дорог Подмосковья установили более 6,8 тыс. устройств для отражения света.