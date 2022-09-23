Спектакли театра Романа Виктюка в Москве отменены до 9 октября Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Все спектакли, назначенные в театре Романа Виктюка на период с 24 сентября по 9 октября, были отменены по техническим причинам. Руководство театра пообещало вернуть зрителям деньги за уже купленные билеты. Об этом пишут на сайте учреждения культуры.

Деньги за билеты, которые были куплены онлайн, вернутся в автоматическом режиме на банковскую карту, с которой они приобретались. Та же ситуация с билетами, купленными через сайты партнеров-посредников. Вернуть же средства, потраченные на физические копии билетов, придется через саму кассу театра, придя туда лично.

Руководство театра заявило о 100%-ной гарантии возврата всех денежных средств и принесло извинения за непредвиденные неудобства. Подробности не сообщаются, известно лишь, что театр закрылся по техническим причинам.

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