В центре Москвы собираются люди под патриотическим лозунгом «Своих не бросаем!»

Жители России решили поддержать республики Донбасса, Запорожье и Херсонскую область в дни референдума. Фото: Алексей РУЧЬЕВ

На Манежной площади собралось большое количество людей, чтобы принять участие в патриотической акции «Своих не бросаем!». Мероприятие организованно по инициативе Общероссийского народного фронта и комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. В нем принимают участие известные политики, общественные деятели, молодежные активисты, представители национально-культурных автономий. К акции присоединились популярные актеры и музыканты: певица Юлия Чичерина, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, певцы Александр Ф.Скляр и Shaman. Мероприятие продолжится до 19 часов вечера.

Организаторы акции уверены, что она станет ярким и запоминающимся событием в жизни Москвы, которое поддержат многие жители города и гости столицы. Представители Общероссийского народного фронта подчеркивают, что проведение патриотического мероприятия отвечает чаяниям всех россиян. Акция поможет выразить поддержку москвичей жителям освобожденных территорий, где сейчас проходит референдум.

Напомним, в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожье и в Херсонской области 23 сентября начался референдум о вступлении этих территорий в состав Российской Федерации. Голосование будет продолжаться пять дней, до 27 сентября. Как свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ в четырех регионах Украины, большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей готовы принять участие в референдуме и выступают за вхождение своих регионов в состав России. За включение республик в состав РФ высказались по 97% жителей ДНР и ЛНР. В Запорожье за присоединение к России выступили 87% респондентов, в Херсонской области - 89%.

Ранее президент Владимир Путин прокомментировал желание жителей освобожденных территорий провести голосование по вопросу выхода регионов из состава Украины и их вхождения в состав России в качестве ее субъектов. Российский лидер заявил, что наша страна поддержит решение, принятое в ходе референдумов жителям Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.