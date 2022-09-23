На митинг в поддержку референдумов в Москве пришли порядка 50 тысяч человек

Около 50 тыс. человек пришли на митинг «Своих не бросаем» в поддержку референдумов в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Напомним, как писал KP.RU, 23 сентября в Москве на Манежной площади стартовала патриотическая акция в поддержку референдумов о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины. В мероприятии принимают участие члены российских политических партий, автономий и объединений, гражданские активисты и люди культуры.

Голосования начались также в пятницу, 23 сентября. Участки открылись в указанных выше регионах, а также по всей России. В Москве проголосовать беженцы могут в представительстве ДНР. Голосование началось в 10:00, и только за первый час работы участок посетили более 30 человек.