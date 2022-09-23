Присяжные в Москве вынесли обвинительный вердикт по делу Арашуковых

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, а также его отец Рауль Арашуков признаны присяжными виновными в организации заказных убийств. В частности, речь идет об убийстве зампреда молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Об этом сообщают РИА Новости.

Подводя итоги первого голосования присяжных по делу об убийстве Аслана Жукова, судья сообщила, что из восьми проголосовавших семеро выразили согласие с доказанностью вины Арашуковых, один - не согласился. Аналогично высказались присяжные и по делу об убийстве Фраля Шебзухова.

Восемь присяжных проделали серьёзную работу, ответив на 117 вопросов по делам Арашуковых, однако на первый день прийти к единому мнению не смогли. На второй день работа продолжилась. Помимо вынесения вердикта о виновности или невиновности подсудимых, присяжные также должны были разобрать обвинение о хищении Раулем Арашуковым 4,4 млрд рублей у структур «Газпрома» на юге России. В итоге по этому делу его также признали виновным.

Ранее KP.RU сообщал Рауфа Арашукова задержали в 2019 году прямо в зале заседаний Совета Федерации по подозрению в убийстве Аслана Жукова и Фраля Шебзухова.

Позднее к делу Арашукова добавились новые обвинения - организация преступной группировки, хищение 30 млрд рублей, избиение депутата, обладание видом на жительство в ОАЭ.

Во время обысков у Арашуковых были изъяты более сотни предметов роскоши на общую сумму превышающую 54 млн рублей. В частности, в списке - 8 слитков золота, 25 элитных часов, 20 премиальных автомобилей.