Чат-бот по вопросам частичной мобилизации запустили в Москве Фото: Александр КОЦ

Власти Москвы запустили в мессенджере Telegram чат-бота, в котором москвичи смогут узнать ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о введении частичной мобилизации в столице в частности, и в России в целом. Об этом пишет пресс-служба городской мэрии.

Чат-бот @MobilizationmskBot запущен в Москве для тех, кому необходимо получить актуальные и официальные данные о действующей в столице частичной мобилизации граждан. В администрации города отметили, что здесь собраны достоверные и максимально понятные ответы на наиболее частые вопросы по теме.

База данных, загруженная в бота, основана на официальных документах Министерства обороны России, ей же пользуются операторы службы 122. С её помощью москвичи смогут подробно узнать о том, кто подлежит мобилизации, в каком порядке организован призыв, какие задачи и службу несут мобилизованные граждане, какие меры поддержки будут оказываться семьям мобилизованных и им самим, и так далее.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 71% россиян высказались за то, чтобы депутаты Госдумы также были мобилизованы и отправлялись в зону действий СВО.