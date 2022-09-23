Военком Москвы предупредил об уголовной ответственности для адвокатов за помощь в противодействии мобилизации

Военный комиссариат Москвы предупредил, что адвокатам, помогающим незаконно избежать мобилизации, будет грозить наказание. Фото: Иван МАКЕЕВ

Военный комиссариат Москвы предупредил юристов об ответственности за оказание услуг уклонистам. Адвокатам, помогающим незаконно избежать мобилизации, грозит уголовное наказание. Об этом говориться в документе, подписанном военным комиссаром столицы Виктором Щепиловым.

В тексте документа указывается, что в Москве активизировались адвокаты и адвокатские бюро, предлагающие за деньги сфальсифицировать документы, якобы являющиеся основанием для освобождения от мобилизации. Об этом сообщают москвичи и организации столицы. Свои услуги юристы также активно продвигают в социальных сетях и в Интернете.

«В частности, косвенно или напрямую предлагается оформление фиктивных документов, являющихся основанием для освобождения от призыва на военную службу по мобилизации, содействие в уклонении от призыва на военную службу, консультирование по вопросам уклонения, посредничество в вопросах уклонения», - говорится в документе, текст которого попал в распоряжение редакции Агентства городских новостей «Москва».

Военный комиссариат напоминает, что в соответствии со статьей 328 Уголовного кодекса РФ уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы является уголовно наказуемым деянием. Кроме того, по статье 33 УК РФ, под уголовную ответственность попадает не только уклонист, но также организатор, пособник и подстрекатель преступлений.

«Кроме того, в подобных предложениях содержатся сведения, распространение которых подпадает под статью 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»). А в соответствии со ст. 59 Конституции РФ защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина России», - уточняется документе.

Никакие просьбы или требования клиента, направленные на нарушение закона или правил, не должны подталкивать адвокатов к противоправным действиям, подчеркивается в тексте. Военный комиссар столицы просит президента Адвокатской палаты Москвы Игоря Полякова, Совет Адвокатской палаты Москвы, а также лидеров адвокатского сообщества разъяснить столичным юристам недопустимость подобных действий. Военком Москвы также просит организовать мониторинг и отслеживать все случаи противоправных действий юристов в этой сфере.

Напомним, 21 сентября в ходе своего обращения к жителям России президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Призываться на военную службу будут только те, кто в настоящий момент состоит в запасе, ранее проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Перед отправкой на спецоперацию военнослужащие будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта боевых действий в СВО. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего в рамках частичной мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов. Глава Минобороны РФ особо подчеркнул, что студенты и призывники мобилизации не подлежат.