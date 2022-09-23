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Общество23 сентября 2022 17:20

Военком Москвы предупредил об уголовной ответственности для адвокатов за помощь в противодействии мобилизации

В столице активизировались юридические конторы, предлагающие фиктивные документы для уклонистов
Ксения БОГДАНОВА
Военный комиссариат Москвы предупредил, что адвокатам, помогающим незаконно избежать мобилизации, будет грозить наказание.

Военный комиссариат Москвы предупредил, что адвокатам, помогающим незаконно избежать мобилизации, будет грозить наказание.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Военный комиссариат Москвы предупредил юристов об ответственности за оказание услуг уклонистам. Адвокатам, помогающим незаконно избежать мобилизации, грозит уголовное наказание. Об этом говориться в документе, подписанном военным комиссаром столицы Виктором Щепиловым.

В тексте документа указывается, что в Москве активизировались адвокаты и адвокатские бюро, предлагающие за деньги сфальсифицировать документы, якобы являющиеся основанием для освобождения от мобилизации. Об этом сообщают москвичи и организации столицы. Свои услуги юристы также активно продвигают в социальных сетях и в Интернете.

«В частности, косвенно или напрямую предлагается оформление фиктивных документов, являющихся основанием для освобождения от призыва на военную службу по мобилизации, содействие в уклонении от призыва на военную службу, консультирование по вопросам уклонения, посредничество в вопросах уклонения», - говорится в документе, текст которого попал в распоряжение редакции Агентства городских новостей «Москва».

Военный комиссариат напоминает, что в соответствии со статьей 328 Уголовного кодекса РФ уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы является уголовно наказуемым деянием. Кроме того, по статье 33 УК РФ, под уголовную ответственность попадает не только уклонист, но также организатор, пособник и подстрекатель преступлений.

«Кроме того, в подобных предложениях содержатся сведения, распространение которых подпадает под статью 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»). А в соответствии со ст. 59 Конституции РФ защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина России», - уточняется документе.

Никакие просьбы или требования клиента, направленные на нарушение закона или правил, не должны подталкивать адвокатов к противоправным действиям, подчеркивается в тексте. Военный комиссар столицы просит президента Адвокатской палаты Москвы Игоря Полякова, Совет Адвокатской палаты Москвы, а также лидеров адвокатского сообщества разъяснить столичным юристам недопустимость подобных действий. Военком Москвы также просит организовать мониторинг и отслеживать все случаи противоправных действий юристов в этой сфере.

Напомним, 21 сентября в ходе своего обращения к жителям России президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Призываться на военную службу будут только те, кто в настоящий момент состоит в запасе, ранее проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Перед отправкой на спецоперацию военнослужащие будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта боевых действий в СВО. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего в рамках частичной мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов. Глава Минобороны РФ особо подчеркнул, что студенты и призывники мобилизации не подлежат.