В Москве задержали полицейского по подозрению в давнем убийстве Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве задержан сотрудник полиции, который, по версии следствия два с половиной года назад убил прохожего.

Как стало известно сайту mk.ru, преступление произошло еще 18 мая во дворе домов по 2-й Владимирской улице. Там обнаружили труп мужчины. Погибший скончался ночью от травм, оказалось, что кто-то сильно избил его. Пострадавший скончался от травм, несовместимых с жизнью и несколько часов пролежал на улице.

Личность погибшего установили довольно скоро, им оказался 47-летний уроженец Брянской области. Мужчина временно жил в Москве, он постоянно был на связи с родственниками, но с 13 мая его телефон перестал отвечать, родные подали в розыск.

Более двух лет стражи порядка не могли найти убийцу и вот вышли на 35-летний сотрудник полиции. Он работает начальником одной из смен дежурной части УВД по Юго-Западному округу. А ранее мужчина служил участковым в отделе полиции по району Южное Бутово.

Сейчас обстоятельства преступления выясняются, но они вряд ли связаны с работой подозреваемого. Известно, что погибший вел маргинальный образ жизни и привлекался к уголовной ответственности за кражу.