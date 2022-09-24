Движение перекрыто в посёлке Шишкин Лес из-за столкновения двух автомобилей

В субботу, 24 сентября, в утреннее время произошла авария с участием двух автомобилей, из-за которой пришлось полностью перекрыть движение для других водителей. Об этом сообщает оперативный Телеграм-канал Департамента транспорта Москвы.

По данным ведомства, столкновение произошло в посёлке Шишкин Лес, в Михайлово-Ярцевском поселении, в районе Пахра. К сожалению, ни обстоятельства, ни данных о пострадавших пока не публикуется - ведётся выяснение подробностей случившегося. Однако в Дептрансе сообщают, что движение перекрыто полностью, и на месте уже работают экстренные службы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве, на Зеленоградской улице случилась авария с участием четырёх легковых автомобилей и одного микроавтобуса. Как и в ситуации в Шишкином Лесу, сразу данных о пострадавших не было, но движение было перекрыто лишь частично.